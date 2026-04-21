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Tg News – 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dl Sicurezza, Meloni: “Non è un pasticcio”, protesta opposizioni
– Tajani, “Ue valuti stop al Patto se la guerra continua”
– Iran, Khamenei autorizza i negoziati
– Petrolio, la Germania convoca il Consiglio di Sicurezza
– Ungheria, Corte Ue: “Legge su persone LGBTQ+ viola diritto europeo”
– Escort nei locali della movida milanese, anche per calciatori serie A
– Si arrampica su Fontana Nettuno a Firenze, danni per 5mila euro
– Ploom torna alla Milano Design Week con l’installazione “Feel the Aura”
– Previsioni 3B Meteo 22 Aprile
azn

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