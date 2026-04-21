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Tg Sport – 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Malagò apre alla FIGC: consenso dei club e visione di rilancio
– Serie A, pari e rimpianti nel posticipo tra Lecce e Fiorentina
– Milan, Leão verso l’addio: la società valuta le offerte
– Napoli, gelo totale tra Conte e Lukaku: addio scritto a giugno
– Tennis, ansia Alcaraz per il Roland Garros: il polso preoccupa
– Torna “Banca Generali Un Campione per Amico”, la 25^ edizione al via da Livorno
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