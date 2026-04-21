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Tg Università – 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Jovanotti incontra gli studenti a Palermo, “Senza fatica non si ottiene niente”
– Un Piano Strategico per scrivere il futuro della Cattolica
– 300 borse per studenti AFAM con protezione internazionale
fsc/azn

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