Video Pillole
Tg Università – 21/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Jovanotti incontra gli studenti a Palermo, “Senza fatica non si ottiene niente”
– Un Piano Strategico per scrivere il futuro della Cattolica
– 300 borse per studenti AFAM con protezione internazionale
fsc/azn
– Jovanotti incontra gli studenti a Palermo, “Senza fatica non si ottiene niente”
– Un Piano Strategico per scrivere il futuro della Cattolica
– 300 borse per studenti AFAM con protezione internazionale
fsc/azn
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