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Agrifood Magazine – 22/4/2026

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Via libera al ddl agroalimentare, giro di vite contro le frodi
– Enoturismo in forte crescita
– La moka, icona del caffè italiano, conquista il mondo
– Ristorazione, il 75% degli italiani premia locali sostenibili
mgg/azn

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