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EuroCucina, da Beko focus su design, AI e sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – Dalla refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale alla conservazione intelligente degli alimenti, fino all’integrazione degli elettrodomestici da incasso. Queste alcune delle proposte presentate da Beko a EuroCucina 2026, incentrate su tecnologia, design e sostenibilità. L’azienda struttura la sua presenza attraverso quattro marchi principali — Whirlpool, Beko, Hotpoint Ariston e Bauknecht — che condividono una base industriale comune ma si differenziano per posizionamento e offerta.
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