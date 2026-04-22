Video Pillole
glo, al Fuorisalone l’installazione Y.O.U. Your Own Universe di Numero Cromatico
MILANO (ITALPRESS) – Un’opera che intreccia arte, intelligenza artificiale e tecnologia, trasformando i visitatori in co-creatori di un universo visivo e narrativo in costante evoluzione: fino al 26 aprile, in occasione del Fuorisalone, glo svela a Palazzo Moscova, a Milano YOU-Your Own Universe, installazione immersiva firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico.
(in collaborazione con BAT Italia)
f28/fsc/azn
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