Ultime News

22 Apr 2026 Cremonese, quella notte di Coppa Italia a Napoli… Felix e contenti
22 Apr 2026 Direttore d'orchestra urta un violino da un milione di dollari e il video diventa virale
22 Apr 2026 Successo per “Gli eventi del venerdì”: laboratori e giochi con bimbi e famiglie
22 Apr 2026 Caso Molinari, l'ex provveditore: "Non ho mai agito con dolo"
22 Apr 2026 Un pomeriggio, nove aziende, tante chance: il "Recruiting Day" del Centro per l'Impiego
Video Pillole

Tg Economia – 22/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%
– Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescita
– Enoturismo in forte crescita
– Imprese, via libera alla presentazione delle domande per il Bando Isi Inail
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...