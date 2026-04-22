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Tg Economia – 22/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%
– Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescita
– Enoturismo in forte crescita
– Imprese, via libera alla presentazione delle domande per il Bando Isi Inail
abr/azn
– Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%
– Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescita
– Enoturismo in forte crescita
– Imprese, via libera alla presentazione delle domande per il Bando Isi Inail
abr/azn
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