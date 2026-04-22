Ultime News

22 Apr 2026 Cremonese, quella notte di Coppa Italia a Napoli… Felix e contenti
22 Apr 2026 Direttore d'orchestra urta un violino da un milione di dollari e il video diventa virale
22 Apr 2026 Successo per “Gli eventi del venerdì”: laboratori e giochi con bimbi e famiglie
22 Apr 2026 Caso Molinari, l'ex provveditore: "Non ho mai agito con dolo"
22 Apr 2026 Un pomeriggio, nove aziende, tante chance: il "Recruiting Day" del Centro per l'Impiego
Video Pillole

Tg News – 22/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuovo attacco di Solovyov alla premier Meloni
– Deficit-Pil, per l’Italia resta la procedura Ue
– Hormuz, l’Iran sequestra due navi Msc, colpita una terza
– Macron “Morto un secondo militare francese ferito in Libano”
– A Catanzaro donna getta i figli dal balcone e poi si butta
– Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online
– Numerose iniziative per la Giornata Mondiale della Terra
– “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro”, MedOr e Luiss incontrano Ruto
– Previsioni 3B Meteo 23 Aprile
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...