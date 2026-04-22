Tg News – 22/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nuovo attacco di Solovyov alla premier Meloni

– Deficit-Pil, per l’Italia resta la procedura Ue

– Hormuz, l’Iran sequestra due navi Msc, colpita una terza

– Macron “Morto un secondo militare francese ferito in Libano”

– A Catanzaro donna getta i figli dal balcone e poi si butta

– Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online

– Numerose iniziative per la Giornata Mondiale della Terra

– “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro”, MedOr e Luiss incontrano Ruto

– Previsioni 3B Meteo 23 Aprile

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