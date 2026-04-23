"I Gioielli sotto casa", viaggio nel Veronese tra Legnago e San Giovanni Lupatoto

Giovedì alle 20:30 su CR1 canale 19 torna l’appuntamento con I Gioielli sotto casa, il magazine di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, pronto a guidare i telespettatori alla scoperta di due perle della Pianura Veronese: Legnago e San Giovanni Lupatoto.

La puntata di questa settimana si apre con un viaggio nella storia millenaria di Legnago, città adagiata lungo il corso del fiume Adige, che fin dal X secolo ha rappresentato una risorsa strategica per lo sviluppo economico e difensivo del territorio. Terra natale di figure illustri come Antonio Salieri, Giovanni Battista Cavalcaselle e Luigi Piccinato, Legnago conserva le tracce di un passato che affonda le radici già nell’Età del Bronzo, testimoniato da importanti ritrovamenti archeologici.

Il racconto televisivo ripercorre le tappe fondamentali della crescita della città: dalle origini antiche, passando per il periodo romano – quando lo storico Tacito la identificò con il Forum Allieni – fino al Medioevo, quando Legnago divenne una vera e propria roccaforte militare. Le vicende legate alle dominazioni dei Longobardi, dei Franchi e delle signorie scaligere contribuiscono a delineare un patrimonio storico di grande fascino, ancora oggi visibile nei resti delle antiche fortificazioni.

Il viaggio prosegue poi a San Giovanni Lupatoto, vivace centro alle porte di Verona che unisce tradizione e contemporaneità. Qui la cultura si esprime attraverso eventi e iniziative che coinvolgono tutta la comunità, a partire dalla suggestiva rievocazione storica della Pace di Paquara, che ogni anno anima le vie cittadine.

Spazio anche all’arte con la figura di Carlo Zinelli, protagonista di mostre e attività dedicate, e all’innovazione culturale rappresentata dall’Ecomuseo Aquae Planae, un progetto che invita visitatori e residenti a vivere il territorio attraverso percorsi immersivi tra natura, storia e creatività.

Una puntata ricca di suggestioni, dunque, che conferma ancora una volta la missione de I Gioielli sotto casa: valorizzare luoghi autentici e spesso poco conosciuti, raccontandone l’anima più profonda attraverso storie, tradizioni e protagonisti del territorio.

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