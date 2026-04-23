Agroalimentare: Fondazione Invernizzi e Cattolica investono sui giovani talenti

Al campus cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi: ventiquattro studenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, tra matricole di triennali e magistrali, hanno ricevuto il riconoscimento per il loro merito.

Il presidente della Fondazione, Giuseppe Bertoni, ha scelto la parabola evangelica dei talenti per rivolgersi ai premiati:

«Il Signore premia chi i talenti li ha usati, li ha fatti crescere e fruttare. Non coloro che li hanno messi sottoterra». Un’immagine che sintetizza la filosofia della Fondazione: il merito non è un privilegio personale, ma una responsabilità collettiva. «La società progredisce solo grazie alle persone che valorizzano le proprie capacità e le mettono al servizio della comunità», ha aggiunto Bertoni.

Nata nei primi anni Novanta per volontà del Cavaliere del Lavoro Romeo Invernizzi e della moglie Enrica Pessina, la Fondazione sostiene ricerca e formazione nei campi dell’Economia, delle Scienze agroalimentari e della Medicina. Il legame con la sede di Piacenza e Cremona della Cattolica punta dritto sull’agrifood, settore strategico e spesso sottovalutato nel dibattito pubblico.

«Grazie alla Fondazione Invernizzi siamo in grado di attrarre i migliori studenti», ha dichiarato il preside Pier Sandro Cocconcelli, ricordando come il mercato del lavoro chieda con urgenza laureati capaci di «gestire la complessità del futuro» e di tenere insieme «visione, etica e tecnologia avanzata».

Una cerimonia, in sintesi, che ha sancito un patto a tre: la Fondazione che investe sui giovani, l’Università che li forma, gli studenti che si impegnano a non sprecare quanto ricevuto.

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