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Altohamy “Italy for Sudan è una concreta espressione della solidarietà italiana”

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore del Sudan a Roma, Emadeldin Mirghani Altohamy, in occasione del terzo anniversario del conflitto nel suo Paese ricorda l’iniziativa umanitaria Italy for Sudan, definendola “una concreta espressione della solidarietà del popolo e del governo italiano”, che “dimostra la solidità delle relazioni tra Sudan e Italia in queste circostanze”.
lcr/azn

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