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Conai, italiani interessati ai temi ambientali ma si fidano poco dei social

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani si informano “spesso” o sempre” sui temi ambientali, ma le fonti più frequentate, come i social media, non coincidono con quelle ritenute più affidabili, mentre i contenuti più credibili faticano a raggiungere il grande pubblico. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Scelta-Sviluppare la Circular Economy facendo leva sulle tendenze d’Acquisto- promosso da Conai in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La ricerca è stata presentata a Milano in occasione della prima conferenza nazionale “Sostenibilità e giornalismo responsabile”.
L’Italia rappresenta uno dei sistemi più avanzati in Europa nel riciclo degli imballaggi, con tassi stabilmente superiori al 75% e tutte le principali filiere già oltre gli obiettivi europei fissati per il 2025.
f12/fsc/gtr

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