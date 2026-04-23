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Cremonese

Cremonese, convocati Thorsby e Collocolo ma restano out Vardy e Moumbagna

I due centrocampisti non sono del tutto recuperati, ma l'allenatore vuole che facciano gruppo. Torna a disposizione Maleh dopo aver scontato la squalifica

Maleh torna a disposizione
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Napoli-Cremonese, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma venerdì 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Assenti Vardy e Moumbagna per infortunio.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino

CENTROCAMPISTI
3 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI
9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

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