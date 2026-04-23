"I reati urbanistico edilizi": seminario formativo all'Ance con l'avvocato Zontini

Oggi, presso la sala conferenze della sede di Ance Cremona, si è svolto il seminario formativo “I reati urbanistico-edilizi”, un appuntamento dedicato ad approfondire gli strumenti normativi essenziali per imprese e professionisti del settore. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per gli 80 anni di fondazione di Ance Cremona, che nel corso del 2026 propone una serie di incontri dedicati all’aggiornamento tecnico e alla cultura della legalità nel comparto delle costruzioni.

L’intervento dell’avvocato Alessandro Zontini ha offerto una panoramica chiara e rigorosa sul quadro sanzionatorio previsto dal D.P.R. 380/2001, soffermandosi sui principali profili di responsabilità penale e amministrativa connessi all’attività edilizia. Nel corso della mattinata sono stati richiamati i temi più rilevanti in materia di reati urbanistici, dalle condotte sanzionate dall’art.44 alle implicazioni legate agli interventi in assenza di titolo abilitativo, fino agli aspetti più complessi della lottizzazione abusiva e dei relativi provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle ricadute fiscali e civilistiche delle violazioni, nonché ai poteri di vigilanza e ai provvedimenti conseguenti, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti operativi utili per prevenire irregolarità e gestire correttamente eventuali criticità.

Grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali della provincia di Cremona, il seminario è stato accreditato per il riconoscimento dei CFP per architetti, geometri e ingegneri. L’incontro si è concluso con un momento di confronto tra i partecipanti, che ha evidenziato l’importanza di una costante attenzione agli aspetti normativi e procedurali, fondamentali per garantire legalità, sicurezza e corretto sviluppo del territorio.

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