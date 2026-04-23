Il Cambonino protagonista della quarta puntata della serie podcast “Casa mia”

Due vite che nascono a distanze siderali e si incontrano in un quartiere “da cui nessuno si aspetta qualcosa di buono”. Nicolas Bile e don Enrico Maggi sono i protagonisti della quarta puntata della serie podcast “Casa mia”, disponibile su tutte le piattaforme audio gratuite. Si intitola “Il Cambo – parte 2”.

Nicolas è nato in Costa d’Avorio, arriva in Italia all’età di otto anni, vive prima in zona Cristo Re, poi i suoi traslocano al Cambonino. È qui che scopre la vita “fuori di casa”, e che esistono altri ragazzi, come lui, venuti dall’Africa. Il calcio e la danza sono le passioni che lo nutrono.

Scoprirà che la seconda c’entra col suo futuro quando nella parrocchia del quartiere arriverà (anno 2005) don Enrico Maggi. È lui che asseconda le iniziative dei ragazzi, anzi, «lui ha scommesso su di noi, su noi giovani che stavamo sulle panchine davanti alla chiesa, anche stranieri, per far ripartire l’oratorio», racconta Nicolas.

È proprio con don Enrico che Nicolas ha lo spazio per proporre le sue lezioni di danza hip hop che riscuotono grande successo e che gli valgono la possibilità di lavorare per una scuola a Cremona. Nicolas racconta che, in quegli anni, «il quartiere è ricominciato a vivere».

Ecco il link per ascoltare la nuova puntata: https://open.spotify.com/episode/55WdAocCOGZFVRrMD65PSh

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