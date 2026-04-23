Ultime News

23 Apr 2026 Senza biglietto sul bus mostra documenti falsi: foglio di via per albanese 39enne
23 Apr 2026 Sicurezza stradale in ricordo di Elisa Marchesini, 360 studenti coinvolti
23 Apr 2026 Zampilla la fontana a Porta Po, i cremonesi: "Un bel biglietto da visita verso il centro"
23 Apr 2026 Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida con il Napoli
23 Apr 2026 Illuminazione pubblica, i ritardi nella nuova gara sotto la lente della Vigilanza
Video Pillole

Ismea a Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura

RIMINI (ITALPRESS) – Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un’alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a casa. È quanto emerge dall’analisi presentata da ISMEA in occasione di Macfrut 2026. Nel 2025 la spesa complessiva delle famiglie per prodotti alimentari e bevande analcoliche ha raggiunto i 193,7 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. All’interno del settore, l’ortofrutta si conferma protagonista con un valore di quasi 43 miliardi di euro e una quota del 23% sul totale food.

col/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...