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Premio Città di Roma, Opes omaggia lo sport italiano al Coni

ROMA (ITALPRESS) – Il Salone d’Onore del Coni ha ospitato la dodicesima edizione del Premio Città di Roma organizzato da Opes, che assegna i riconoscimenti alle personalità o alle realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo e sanno distinguersi e determinare lustro per le categorie di appartenenza. Fra i premiati il senior advisor della Roma, Claudio Ranieri, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.
mec/glb/azn

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