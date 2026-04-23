Salute donna, in ospedale open week dedicato alla prevenzione

A ogni età, la giusta prevenzione è il titolo del programma dedicato alla salute femminile promosso dall’Asst di Cremona in occasione della Open Week Salute Donna di Fondazione Onda, in calendario il 28 aprile.

L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della prevenzione, promuovendo l’attenzione alla salute delle donne attraverso la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza ai percorsi terapeutici.

Per l’occasione sono in programma due appuntamenti nei Consultori di Cremona e Casalmaggiore, con attività informative e di screening rivolte alla popolazione, per favorire stili di vita corretti e una maggiore consapevolezza sui temi della salute.

PAPILLOMA VIRUS, MEGLIO PREVENIRE

Il primo incontro, Hpv: prevenzione e screening, si terrà presso il Consultorio di Cremona (via S. Sebastiano 14, Palazzina B), dalle ore 14.30 alle 16.30, con accesso libero e senza prenotazione. L’iniziativa è aperta a tutti – ragazzi, ragazze e genitori – e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del papilloma virus (Hpv).

Durante l’incontro, una ginecologa e un’ostetrica forniranno informazioni chiare su che cos’è l’Hpv, come si trasmette, quali sono i rischi associati e quali strumenti di prevenzione sono disponibili, dalla vaccinazione ai programmi di screening. Sarà inoltre previsto uno spazio per domande e confronto diretto con i professionisti. A chi non ha ancora aderito allo screening verrà offerta la possibilità di farlo.

“Oggi abbiamo strumenti molto efficaci per ridurre l’incidenza dei tumori causati dal virus Hpv”, spiega Gaia Piazzi, responsabile del Consultorio di Cremona. “Far conoscere come si trasmette il virus e quali malattie può provocare è indispensabile per aumentare l’adesione della popolazione alle strategie di prevenzione”.

LA SALUTE DELLE OSSA

Sempre martedì 28 aprile, dalle 14 alle 17, il Consultorio di Casalmaggiore (piazza Garibaldi 3) propone “Ossa forti, donne vitali”, un pomeriggio dedicato alla salute ossea delle donne in post-menopausa fino ai 60 anni. L’accesso è su prenotazione (consultorio.casal@asst-cremona.it) e i posti disponibili sono nove.

Le partecipanti potranno effettuare uno screening del rischio osteoporotico attraverso test non invasivi, compilare un questionario anamnestico, calcolare l’indice di massa corporea ed eseguire un test strumentale. È inoltre previsto un colloquio individuale con un medico internista e un’ostetrica, durante il quale saranno fornite indicazioni pratiche su alimentazione, apporto di calcio e vitamina D, attività fisica e corretti stili di vita.

“L’osteoporosi è una malattia che rende le ossa fragili e più soggette a fratture. Con piccoli passi quotidiani è possibile mantenere ossa forti e una buona qualità di vita”, spiega Enrica Mantovani, responsabile del Consultorio di Casalmaggiore. “Parleremo di alimentazione, stili di vita sani e fattori di rischio per conoscere meglio questa malattia e imparare a prevenirla. Verranno inoltre somministrati test specifici per completare la valutazione”. Gli operatori coinvolti sono il medico internista Giovanni Rignanese e l’ostetrica Elviangela Russo.

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