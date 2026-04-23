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Tg Lavoro & Welfare – 23/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Amazon firma in Italia il primo accordo sindacale della sua storia
– Terziario, entro 10 anni mancherà mezzo milione di lavoratori
– “GenerAzione Talento”, un progetto per valorizzare senior e giovani
sat/azn

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