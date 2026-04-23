Tg News – 23/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz

– Via libera finale al prestito Ue a Kiev e a nuove sanzioni a Mosca

– Idea dell’inviato di Trump: “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”

– Avvocato Corte Ue: “Cpr in Albania conformi ma tutelare diritti migranti”

– Madre e figlia morte avvelenate, sequestrato cellulare a figlia maggiore

– Malpensa, l’aeroporto resta dedicato a Berlusconi, Tar boccia ricorso

– Ultima tappa africana per Papa Leone XIV, poi il rientro a Roma

– Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto a Roma sulle nuove sfide

– Previsioni 3B Meteo 24 Aprile

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