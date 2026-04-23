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Tg Sport – 23/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lazio in finale, Atalanta ko ai rigori: Motta eroe a Bergamo
– Coppa Italia, sarà Inter-Lazio la finalissima del 13 maggio
– Calciomercato Inter: accordo vicino per Muharemovic
– Milan, offerta triennale per Goretzka
– Ranieri motiva la Roma: “Uniti per un unico scopo”
– Serie A: arbitri 34esima giornata, Sozza per Milan-Juve
– Italtennis: Tyra Grant brilla a Madrid, azzurri al tappeto
– NBA: OKC vola sul 2-0 contro Phoenix, Detroit pareggia i conti
– Premio Città di Roma, Opes omaggia lo sport italiano al Coni
azn
– Lazio in finale, Atalanta ko ai rigori: Motta eroe a Bergamo
– Coppa Italia, sarà Inter-Lazio la finalissima del 13 maggio
– Calciomercato Inter: accordo vicino per Muharemovic
– Milan, offerta triennale per Goretzka
– Ranieri motiva la Roma: “Uniti per un unico scopo”
– Serie A: arbitri 34esima giornata, Sozza per Milan-Juve
– Italtennis: Tyra Grant brilla a Madrid, azzurri al tappeto
– NBA: OKC vola sul 2-0 contro Phoenix, Detroit pareggia i conti
– Premio Città di Roma, Opes omaggia lo sport italiano al Coni
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