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Calenda “Fratelli d’Italia ha un grande problema di classe dirigente”

TORINO (ITALPRESS) – “Cirio è una persona moderata, non credo sia un estremista, credo che sia una persona perbene, è un liberale e ha un ottimo rapporto con il sindaco di Torino, ma Fratelli d’Italia ha un problema di classe dirigente grande non come una casa, ma come un grattacielo”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro organizzato alla Fondazione Sandretto a Torino.

xn3/fsc/mca1

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