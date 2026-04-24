Forza Italia, Schifani “Con Mulè rapporto cordiale e normale”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Con Mulè ci conosciamo, è venuto a fare campagna elettorale candidandosi in Sicilia, è stato eletto in un collegio, abbiamo fatto campagna elettorale assieme. Il rapporto è stato sempre cordiale, lo conosco da quando era direttore di Panorama, quindi c’è una conoscenza anche su fronti diversi. Poi ha deciso di scendere in politica, il rapporto è normale”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del suo sopralluogo a Niscemi, risponde a una domanda sui rapporti con il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

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(Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)