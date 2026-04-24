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Frana Niscemi, Schifani “Dobbiamo fare squadra, polemiche non aiutano”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “A Niscemi ci siamo e continueremo ad esserci e a fare il nostro dovere. Dobbiamo fare squadra in questa disgrazia che si è verificata”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, giunto a Niscemi per un sopralluogo inaspettato. “Ho incontrato gli assegnatari dei 25 alloggi di edilizia sociale a canone sostenibile, situati in via Spagna, messi a disposizione dal Comune e cofinanziati con fondi regionali”, sottolinea Schifani, aggiungendo: “Il presidente della Regione è al di là di ogni colore politico. Le polemiche non ci aiutano”. vbo/mca3
(fonte video: profilo facebook Renato Schifani)

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