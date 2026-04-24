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Italia-Stati Uniti, Marrapodi “Niaf crea ponti tra le due comunità”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Niaf “è un’organizzazione che serve a creare ponti fra la comunità italiana storica degli Stati Uniti i nuovi italiani che arrivano. La comunità italo-americana ha dato un contributo anche al ruolo dell’Italia alle Nazioni Unite”. Lo ha sottolineato Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente d’Italia all’Onu, a margine del New York Gala della National Italian American Foundation.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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