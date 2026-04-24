Payero: "Partita pesante, pensiamo subito alle prossime"

Il Napoli vince 4-0 al Maradona contro una Cremonese mai realmente in gara, ad analizzare il match in conferenza stampa è Martin Payero.

Cos’è mancato stasera?

“Difficile parlarne in questo momento e fare un analisi. Penso che dovremo quasi non considerarla questa partita, ora dobbiamo lavorare bene in settimana e pensare alle altre gare”.

La tua analisi di questa partita? Questa sera ti abbiamo visto da trequartista, come ti sei trovato?

“E’ stata una partita pesante, penso che dobbiamo pensare subito alle prossime. Per quanto riguarda il ruolo, giocando più avanti mi sento bene, è una posizione che conosco perché ci ho giocato in passato, mi adeguo a quello che serve alla squadra e al mister”.

Su cosa deve lavorare la squadra? C’è stato un calo atletico?

“Lavoriamo in settimana ancora di più e pensiamo alle prossime”.

© Riproduzione riservata