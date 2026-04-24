Napoli straripante: la Cremonese perde 4-0 al Maradona

Una sconfitta pesante nel passivo, contro una squadra aggressiva e con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. La Cremonese perde 4-0 al Maradona contro il Napoli. Grigiorossi sotto 3-0 già nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il timbro definitivo di Alisson Santos.

I partenopei partono fortissimo. Al 2’ McTominay, tutto solo davanti ad Audero, calcia addosso al portiere, poi Hojlund ci prova sulla respinta, sparando alto. Dopo una manciata di secondi il Napoli passa con lo stesso McTominay, che fulmina Audero con un diagonale preciso e angolato. Al 5’ il centrocampista scozzese ha un’altra chance sul filtrante di Lobotka, ma spara alto da ottima posizione. All’8’ De Bruyne ci prova da fuori, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Al 28’ Gutierrez calcia col mancino dal limite senza trovare la porta. Al 32’ McTominay prova a trovare la doppietta con un destro dai venti metri, Audero blocca. Al 33’ Hojlund scarica per Gutierrez che da buona posizione mette ampiamente alto. Al 43’ Hojlund sterza sul mancino, salta Luperto e calcia, ma la palla sfiora il palo. A ridosso della fine del primo tempo azione solitaria di Hojlund che ci prova dal limite dopo aver saltato due avversari, il suo tiro trova la deviazione di Terracciano che spiazza Audero per il 2-0. Nei minuti di recupero della prima frazione, ingenuità clamorosa di Maleh che si fa rubare palla davanti ad Audero, per De Bruyne è troppo facile trovare la rete del 3-0.

Dopo i primi 45 minuti più che complicati, Giampaolo inserisce Grassi, Vandeputte e Zerbin per Bondo, Floriani Mussolini e Okereke. Al 47’ Payero calcia dalla distanza, Milinkovic-Savic blocca. Al 52’ il Napoli però cala il poker: ripartenza di Alisson Santos che porta palla per tutto il campo, punta Luperto e spiazza Audero con un destro secco che gonfia la rete per il 4-0. Al 57’ Alisson Santos sfiora la doppietta personale, ma il suo tiro di collo pieno sfiora la traversa. Al 79’ Beukema colpisce la traversa su sviluppi di corner. Poco prima Audero invece si era allungato e aveva messo in corner la conclusione di Gilmour. Al minuto 82’ il tiro di Giovane trova la deviazione di mano di Grassi, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto McTominay si fa ipnotizzare da Audero, che para ed evita la quinta rete. All’85’ Santos supera Barbieri e scarica per McTominay che calcia tutto solo, ma Baschirotto salva vicino alla linea di porta. All’89’ grande occasione per Bonazzoli che, tutto solo, colpisce di testa, ma la sua deviazione è troppo debole e centrale. Poco dopo Barbieri calcia da posizione defilata, Milinkovic-Savic mette in corner.

Cremonese che resta ferma a quota 28 punti in classifica, in attesa di scoprire il risultato del Lecce, impegnato a Verona sabato sera alle 20:45. Prossimo impegno per i grigiorossi lunedì 4 maggio allo Zini contro la Lazio.

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