Sal Da Vinci “Dobbiamo costruire tutti insieme un mondo di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Importante è l’amore. Poi sono cambiati i linguaggi, le mode, gli approcci, le idee ma l’amore non è una parola antica sta sempre là, siamo noi che ci allontaniamo, non è l’amore che va via”. Lo ha detto Sal Da Vinci a margine di un ricevimento che si è tenuto in suo onore all’Ambasciata d’Austria a Roma, nel corso del quale è stata annunciata la data di uscita del nuovo disco, il 29 maggio. “Dobbiamo costruire tutti insieme un mondo di pace”.

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