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Salute Magazine – 24/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un “interruttore” molecolare frena la progressione del cancro
– Donne più competenti degli uomini nella gestione della salute
– “Facciamo squadra”, una campagna per giocare d’anticipo sul tumore al seno
– Italia leader nell’innovazione sanitaria
sat/gtr

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