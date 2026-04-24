Silvia Toninelli succede a Cesare Macconi alla presidenza di Fondazione Comunitaria

Si apre un nuovo capitolo per la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona. Dopo l’approvazione del Bilancio 2025 e del Bilancio Sociale, avvenuta lo scorso 15 aprile in concomitanza con la scadenza del precedente mandato, il nuovo Consiglio d’Amministrazione si è riunito oggi, 24 aprile, per nominare i vertici che guideranno l’ente per il prossimo triennio.

La novità più rilevante riguarda la guida della Fondazione: il Consiglio ha eletto come Presidente Silvia Toninelli. Già dirigente alle Politiche Educative per molti anni in Comune a Cremona, Toninelli assume l’incarico portando in dote una profonda esperienza amministrativa e una radicata conoscenza delle dinamiche del territorio provinciale.

Ad affiancarla in un ufficio di presidenza marcatamente femminile sarà Morena Saltini, confermata nel ruolo di Vicepresidente. Commercialista ed ex assessore al Commercio e alle Pari Opportunità del Comune di Crema, Saltini manterrà il ruolo di referente per l’area cremasca, garantendo stabilità e competenza tecnica alla gestione dei futuri progetti.

Questa doppia nomina ai vertici rappresenta un segnale di forte cambiamento: il cosiddetto “soffitto di cristallo“, in questo caso, appare decisamente infranto. Sebbene la composizione complessiva del Consiglio veda le donne ancora in minoranza numerica, la scelta di affidare le cariche di massima responsabilità a due figure femminili di alto profilo istituzionale e professionale segna un passo avanti significativo per la governance dell’ente.

Con l’insediamento del nuovo CdA, la Fondazione si proietta ora verso le sfide del prossimo mandato, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di motore sociale, culturale ed economico per l’intera provincia cremonese, ripartendo dai risultati positivi e dalla solidità finanziaria certificati nell’ultimo Bilancio Sociale.

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