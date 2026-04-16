Fondazione Comunitaria: il 24 aprile designazione del nuovo presidente

Mercoledì 15 aprile si è svolta l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria, presieduto da Cesare Macconi ed eletto nel 2023.

Durante la seduta sono stati approvati il Bilancio e il Bilancio Sociale, e sono state consegnate targhe commemorative ai consiglieri per il contributo offerto nel corso del mandato.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Presidente Cesare Macconi per il lavoro svolto nei suoi dieci anni di incarico.

Il prossimo passaggio si terrà venerdì 24 aprile con la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato per il triennio 2026–2029 e nell’occasione verrà designato anche il nuovo Presidente.

Tra le novità che vedranno la luce nei prossimi mesi, il trasferimento della sede della Fondazione da palazzo Stanga Trecco di via Palestro a piazza Stradivari, nei locali sotto i portici della ex Casa di Bianco, in precedenza occupati da una banca.

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