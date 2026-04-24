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Tg News – 24/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera al nuovo Dfp, in calo le stime di crescita per il 2026
– La Commissione Ue vara il piano contro il caro energia
– Made in Italy e turismo, binomio da 14 miliardi
– Bonus nuovi nati, istruzioni per l’uso
sat/gsl
– Via libera al nuovo Dfp, in calo le stime di crescita per il 2026
– La Commissione Ue vara il piano contro il caro energia
– Made in Italy e turismo, binomio da 14 miliardi
– Bonus nuovi nati, istruzioni per l’uso
sat/gsl
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