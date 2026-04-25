Ultime News

25 Apr 2026 Cinque comuni al voto nel cremonese, presentate le liste: ecco tutti i candidati
25 Apr 2026 25 aprile, iniziate le celebrazioni al cimitero di Cremona
25 Apr 2026 Dà in escandescenze al Pronto Soccorso: calci alle porte, denunciato 22enne
25 Apr 2026 Lite in piazza Roma culmina in aggressione: denunciato un 24enne egiziano
25 Apr 2026 Cremonese, a Napoli troppi errori: serve subito una reazione di carattere
Video Pillole

25 aprile, Mattarella depone una corona di alloro all’altare della Patria

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all’altare della Patria per la cerimonia dell’81mo anniversario della Liberazione. Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il capo dello Stato ha deposto la corona sulla tomba del milite ignoto.

tvi/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...