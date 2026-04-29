Accumulo di rifiuti in via S. Rocco: bonificata e rimessa in sicurezza l’area

Terminate le attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti accumulati abusivamente, sono state ripristinate in pieno le condizioni di sicurezza dell’area di San Rocco, sia dal punto di vista igienico che ambientale. La questione era stata dibattuta anche in consiglio comunale, in seguito a un’interrogazione, a cui aveva risposto l’assessore Santo Canale.

La bonifica è avvenuta una volte concluse le articolate attività istruttorie svolte in maniera congiunta dalla Polizia Locale e dal Servizio Ambiente ed Ecologia: in particolare, sono stati ritrovati materiali e oggetti di dubbia provenienza ed è stata accertata la presenza di persone senza fissa dimora che gravitavano intorno ad un ricovero di fortuna, ora completamente smantellato. La situazione di degrado è stata purtroppo favorita dalla particolare situazione logistica, che ne ha reso difficoltosa la vista, ma una volta portata all’attenzione dell’Amministrazione, l’intervento è stato tempestivo e la zona bonificata.

Per garantire il presidio delle aree più soggette all’abbandono di rifiuti, la Polizia Locale ha eseguito una mappatura dei luoghi dove il fenomeno si sviluppa con maggiore frequenza e sta monitorando con ispezioni puntuali eseguite sia dalle pattuglie sia grazie all’ausilio di strumenti tecnologici come le fototrappole, basate sull’intelligenza artificiale, che, in base alle esigenze e alle segnalazioni ricevute, è possibile spostare e ricollocare.

“La prevenzione ambientale sta particolarmente a cuore all’Amministrazione che, proprio per questo motivo, sta mettendo in campo azioni specifiche per il presidio delle zone maggiormente soggette all’abbandono di rifiuti. La Polizia Locale si è dotata di un apposito nucleo operativo deputato al presidio dell’abbandono abusivo di rifiuti e al monitoraggio delle discariche abusive sulle quali interviene tramite complesse attività istruttorie che permettono di risalire ai responsabili” commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale. “L’investimento in strumentazioni tecnologiche all’avanguardia è fondamentale per supportarci in queste delicate attività. Anche il sistema sanzionatorio a livello normativo si è inasprito, prevedendo semplici sanzioni amministrative per i casi meno gravi, passando per il fermo del veicolo sino ad arrivare all’ambito penale”.

Soddisfatta anche l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali: “Questa operazione mostra la grande attenzione che l’Amministrazione pone allo spinoso e purtroppo frequente problema dell’abbandono di rifiuti. Il lavoro coordinato tra il Settore Ambiente e la Polizia Locale, con la collaborazione del gestore, ha consentito di risolvere e bonificare quest’area ma il lavoro continuerà proprio per colpire chi non rispetta l’ambiente e crede di poter aggirare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti”.

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