Addio a Max Contini, storico gestore dell'Osteria del Fico

Cremona piange la scomparsa di Massimiliano Contini, volto storico della ristorazione cittadina, morto a soli 56 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Per anni è stato il gestore, insieme a Mario Feraboli, dell’Osteria del Fico, locale diventato un punto di riferimento per tanti cremonesi, grazie alla sua inconfondibile atmosfera e alla sua proposta culturale e musicale.

Negli ultimi tempi aveva intrapreso una nuova avventura, con il ristorante La Cossa di Casalbuttano, dove aveva portato lo spirito e la passione che da sempre lo contraddistinguevano, ma anche il grande entusiasmo che metteva in ogni cosa.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, e sui social stanno apparendo tantissimi messaggi di cordoglio, da parte di tutti coloro che lo conoscevano, e che lo ricordano come una persona gentile, disponibile, ironica, nonché un grande appassionato d’arte. Un punto di riferimento non solo dietro al bancone, ma anche nella vita quotidiana di chi frequentava i suoi locali.

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