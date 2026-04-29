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Agrifood Magazine – 29/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura in crisi, il caldo estremo riduce raccolti e allevamenti
– Cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura
– Tradizione e cultura, arriva la guida “Le Vie del Balsamico DOP”
– Food delivery e rifiuti, il 36% dei giovani non sa come differenziare
mgg/azn
– Agricoltura in crisi, il caldo estremo riduce raccolti e allevamenti
– Cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura
– Tradizione e cultura, arriva la guida “Le Vie del Balsamico DOP”
– Food delivery e rifiuti, il 36% dei giovani non sa come differenziare
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