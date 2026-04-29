Ultime News

29 Apr 2026 Tenta di rubare al CremonaPo: denuncia e foglio di via per una 21enne
29 Apr 2026 Per la sua terza edizione il concorso letterario “Angelo Rescaglio” diventa nazionale
29 Apr 2026 Resistenza: il vagabondo Alexandre patteggia venti mesi. Prossima destinazione, l'Austria
29 Apr 2026 Il nuovo libro di Gastone Breccia, l'analisi di 30 trattati per capire come fare la pace
29 Apr 2026 Ubriaco al volante urta un muretto, fermato e denunciato dai Carabinieri
Video Pillole

Agrifood Magazine – 29/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura in crisi, il caldo estremo riduce raccolti e allevamenti
– Cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura
– Tradizione e cultura, arriva la guida “Le Vie del Balsamico DOP”
– Food delivery e rifiuti, il 36% dei giovani non sa come differenziare
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...