Agrifood Magazine – 29/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Agricoltura in crisi, il caldo estremo riduce raccolti e allevamenti

– Cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura

– Tradizione e cultura, arriva la guida “Le Vie del Balsamico DOP”

– Food delivery e rifiuti, il 36% dei giovani non sa come differenziare

mgg/azn

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