Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 29/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Il Diavolo veste Prada 2”, al cinema il film evento
– “Nino”, un film di Pauline Loquès
– “Nel tepore del ballo”, il ritorno di Pupi Avati
– “Kokuho – Il maestro di Kabuki” di Lee Sang-il
mgg/azn
– “Il Diavolo veste Prada 2”, al cinema il film evento
– “Nino”, un film di Pauline Loquès
– “Nel tepore del ballo”, il ritorno di Pupi Avati
– “Kokuho – Il maestro di Kabuki” di Lee Sang-il
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