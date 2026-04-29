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Comunicazione e investimenti a Bari la lectio magistralis dell’ad di Anas Gemme

BARI (ITALPRESS) – Economia, comunicazione, il rapporto con le università, gli investimenti sul territorio: questi gli argomenti al centro della lectio magistralis dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che si è svolta al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Anas in Puglia ha messo a terra un piano investimenti da circa quattro miliardi di euro destinati a nuove opere e alla manutenzione programmata.
fsc/gtr

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