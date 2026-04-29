Il Requiem di Verdi protagonista del "Cremona International Spring Music Festival"

Sarà la monumentale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a segnare uno dei momenti più significativi della quinta edizione del Cremona International Spring Music Festival. Venerdì 1° maggio (ore 21) la Chiesa di Sant’Agostino di Cremona ospiterà un’esecuzione di straordinario valore artistico e internazionale che vedrà riuniti il Coro Lirico Ponchielli-Vertova, l’Holland Concert Choir e BeMyOrchestra Cremona, sotto la direzione del Maestro Eric Kotterink.

Il concerto si inserisce nel ricco calendario del festival promosso dalla Rete Musicale “Piazza Stradivari”, con sede presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con il Liceo Musicale “A. Stradivari” come scuola capofila. La manifestazione è realizzata con il contributo di Regione Lombardia, con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e con il patrocinio del Comune di Cremona. L’intera complessa macchina organizzativa è affidata alla startup musicale BeMyMusic, realtà impegnata nella promozione del turismo musicale e nella valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.

L’appuntamento del 1° maggio conferma la vocazione internazionale del festival, capace di trasformare Cremona in un luogo di incontro tra culture, esperienze musicali e tradizioni corali provenienti da tutta Europa. La presenza dell’Holland Concert Choir, formazione composta da cantori provenienti da diverse regioni dei Paesi Bassi accomunati dalla passione per il grande repertorio sinfonico-corale, testimonia la dimensione europea della rassegna e la sua capacità di attrarre prestigiose collaborazioni artistiche.

Accanto al coro olandese si esibirà il Coro Lirico Ponchielli-Vertova, storica istituzione musicale cremonese che affonda le proprie radici nell’Ottocento e che da decenni rappresenta una delle più autorevoli realtà corali del panorama lombardo. La preparazione del coro è affidata al Maestro Loris Braga, direttore e musicista cremonese già protagonista di numerosi progetti artistici e sinfonico-corali di rilievo nazionale.

A sostenere la compagine corale sarà BeMyOrchestra, ensemble sinfonico formato da musicisti professionisti e docenti provenienti dalle principali istituzioni musicali di Cremona e della regione. Nata all’interno della startup culturale BeMyMusic, l’orchestra si distingue per l’intensa attività di collaborazione con cori internazionali e per i numerosi progetti dedicati alla diffusione della grande musica colta e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

L’esecuzione del Requiem verdiano sarà impreziosita dalla partecipazione di quattro solisti di caratura internazionale: il soprano Gabrielle Mouhlen, il mezzosoprano Eske Tibben, il tenore Leon van Liere e il basso-baritono Frans Fiselier, artisti che vantano una consolidata esperienza nei principali repertori operistici e oratoriali europei.

Nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Agostino, il capolavoro sacro di Giuseppe Verdi offrirà al pubblico una serata di intensa forza espressiva e spirituale, confermando ancora una volta il ruolo di Cremona quale capitale internazionale della musica, della formazione artistica e dell’incontro tra culture.

© Riproduzione riservata