Per la sua terza edizione il concorso letterario “Angelo Rescaglio” diventa nazionale

Da quest’anno il Concorso Letterario dedicato a Angelo Rescaglio, voluto da ANAP Confartigianato Cremona (Associazione Nazionale Anziani Pensionati), in collaborazione con il Comitato Provinciale ANCoS di Cremona diventa nazionale.

Infatti in occasione della sua terza edizione ed in vista della candidatura di Cremona a “Capitale italiana della Cultura 2029”, la presidenza nazionale ANAP con ANCoS ha deciso di promuovere l’iniziativa attraverso tutte le sedi territoriali italiane.

Il concorso vuol rendere omaggio a Angelo Rescaglio, figura nota sul territorio cremonese, e non solo, sia negli ambienti culturali, che in quelli sociali e politici, non dimenticando che per un periodo di tempo è stato anche promotore di eventi culturali in seno all’Associazione Artigiani di Cremona.

Lo scopo dell’iniziativa culturale non è solo quello di ricordarne e valorizzarne la figura ma riprenderne soprattutto i valori che ha trasmesso e che si identificano e si ispirano a Confartigianato: il forte spirito di aggregazione, l’attaccamento al proprio territorio e la difesa delle sue tradizioni.

La terza edizione del Concorso Letterario ha come punto di riferimento l’importanza culturale nella valorizzazione dei diversi incarichi che il professore ha mantenuto per anni: presidente della ADAFA, l’associazione culturale cremonese che da quasi cent’anni promuove le arti, la cultura e la letteratura nella città; presidente del Circolo Culturale Dodass di San Daniele Po, nella finalità di rivalutare recuperando la cultura del dialetto locale salvandolo dall’oblio in cui stava cadendo. Ad Angelo Rescaglio va inoltre il merito di aver rifondato e reso operante, su suggerimento del Presidente Ciampi, la società Dante Alighieri di Cremona di cui è stato presidente fino alla sua dipartita, progettando e realizzando autonomamente o attraverso i suoi collaboratori conferenze, approfondimenti e giornate di studio.

Quest’anno il concorso avrà anche una “sezione under 20” per rendere il premio ancora più ricco e partecipato, nella speranza di scoprire giovani e nuovi talenti.

L’iniziativa, attraverso un’opera di promozione capillare è stata presentata negli istituti scolastici del territorio non dimenticando che il professore era conosciuto e stimato per le sue capacità di insegnante e per il suo grande senso pedagogico.

Il tema proposto quest’anno è il seguente: “Il Professor Angelo Rescaglio era conosciuto per il suo grande senso di umanità. Un racconto che esplori la condizione umana con sensibilità e profondità nella capacità di trasmettere valori umani e sociali.”

Gli elaborati andranno inviati entro il 30 settembre 2026, alla segreteria del “Concorso letterario Angelo Rescaglio”, presso Confartigianato Cremona, via Rosario 5, 26100 Cremona.

Per ulteriori informazioni e per il regolamento del Concorso: telefono 0372598811

e.mail: scudellari@confartigianato.cremona.it www.confartigianato.cremona.it

© Riproduzione riservata