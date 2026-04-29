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Pnrr, Razza “Un successo, Italia prima in Ue per riforme e obiettivi raggiunti”

(ITALPRESS) – “Il Pnrr è per l’Italia è una storia di successo. Siamo primi per quantità di riforme realizzate e obiettivi raggiunti, per risorse impiegate e soprattutto con una capacità amministrativa, quella del Governo e del presidente Giorgia Meloni, di riprendere un piano che era destinato al fallimento e farlo diventare un grande successo europeo”. Lo dice all’Italpress l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, commentando il via libera della Commissione europea alla nona rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi.
abr/gtr

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