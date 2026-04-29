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Puglia, Decaro sulla vertenza Natuzzi “Soluzione in prospettiva è il reshoring”

BARI (ITALPRESS) – “Puglia e Basilicata stanno insieme oggi per parlare del distretto del salotto, per fare rete, perché se facciamo rete c’è la possibilità di avere uno sgravio fiscale, di fare gli acquisti insieme abbattendo i costi e di fare insieme la logistica”. Lo ha sottolineato, a Bari, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della prima riunione interregionale dedicata al Distretto del mobile imbottito e dell’arredo. “In tutto questo – ha proseguito il governatore – si inserisce anche la vertenza Natuzzi. Dobbiamo tutelare il posto di lavoro di 1800 persone, cominciando dalla cassa integrazione. In queste ore si sta decidendo la possibilità di portarla all’80% per evitare i licenziamenti”. xa2/vbo/mca2

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