Ultime News

30 Apr 2026 Maestri del Lavoro, record di insigniti cremonesi nella cerimonia del 1° Maggio a Milano
29 Apr 2026 La Juvi Cremona conquista il primo turno di play-in battendo Torino 59-56
29 Apr 2026 Aprica: le variazioni del servizio per il primo maggio a Cremona e provincia
29 Apr 2026 Sventato incendio al Cambonino: il Comune ringrazia quattro studenti del Torriani
29 Apr 2026 Marito violento: altra condanna dopo gli otto anni per violenza sessuale e maltrattamenti
Video Pillole

Salis “Grazie a Calenda per attestato di stima, ma rimarrò sindaca di Genova”

GENOVA (ITALPRESS) – “Io sono sindaca e, visto che io rimarrò qua, spero che lui possa comunque avere un dialogo con il centrosinistra perché qua il nostro campo largo sta funzionando bene e credo che si possa pensare di farlo funzionare anche a livello nazionale”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, rispondendo all’endorsement del leader di Azione Carlo Calenda che, a margine della presentazione del suo libro ‘Difendere la libertà. L’ora dell’Europa’ ha auspicato che possa essere lei la leader del centrosinistra per avviare un’interlocuzione. “Io credo che sia un buon programma quello che può tenere insieme tutti, poi l’identificazione del leader, come abbiamo visto in tanti governi, può essere anche successiva”.

xa8/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...