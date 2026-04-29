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Tajani “Sull’energia l’Unione Europea deve essere più elastica”

TORINO (ITALPRESS) – “Credo che ci debba essere più elasticità da parte dell’Unione Europea soprattutto per quanto riguarda la questione energetica. Non credo che la proposta di liberalizzare gli aiuti di Stato possa essere utile, perché non essendoci armonizzazione fiscale si rischia di creare disequilibrio e fare della concorrenza sleale. Quindi credo che serva più flessibilità e estendere alle spese per l’energia la possibilità di stare fuori dal patto, così come si pensa di fare per le spese per la Difesa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento sull’export organizzato oggi a Torino.

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