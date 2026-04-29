Cronaca
Tenta di rubare al CremonaPo: denuncia e foglio di via per una 21enne
La donna è stata bloccata dal vigilante del negozio e dagli agenti della Polizia
Ennesimo tentativo di furto al centro commerciale CremonaPo nel pomeriggio di ieri. A sventarlo, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato fatti intervenire da un vigilante di un negozio di abbigliamento. Protagonista, una giovane di 21 anni, italiana, residente fuori città e con precedenti.
Nei suoi confronti è scattata una denuncia per tentato furto aggravato e la misura di prevenzione del “Foglio di via” da Cremona per un anno.
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