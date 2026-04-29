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Cronaca

Tenta di rubare al CremonaPo: denuncia e foglio di via per una 21enne

La donna è stata bloccata dal vigilante del negozio e dagli agenti della Polizia

Polizia di Stato nei pressi del CremonaPO
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Ennesimo tentativo di furto al centro commerciale CremonaPo nel pomeriggio di ieri. A sventarlo, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato fatti intervenire da un vigilante di un negozio di abbigliamento. Protagonista, una giovane di 21 anni, italiana,  residente fuori città e con precedenti.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per tentato furto aggravato  e la misura di prevenzione del “Foglio di via” da Cremona per un anno.

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