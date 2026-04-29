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Tg Economia – 29/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Governo vara il decreto Lavoro
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese
– Il Made in Italy vale 2.300 miliardi, sostenere le eccellenze
abr/gsl
– Il Governo vara il decreto Lavoro
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese
– Il Made in Italy vale 2.300 miliardi, sostenere le eccellenze
abr/gsl
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