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Tg Economia – 29/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Governo vara il decreto Lavoro
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese
– Il Made in Italy vale 2.300 miliardi, sostenere le eccellenze
abr/gsl

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