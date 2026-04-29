Video Pillole
Tg News – 29/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crisi Iran, Hormuz snodo strategico
– Libano, Aoun chiede il cessate il fuoco
– Spari al 25 Aprile a Roma, confessa il 21enne fermato
– A Londra attacco a Golders Green
– Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile
– Affitti studenti, prezzi in forte crescita
– Alla Milano Design Week il concept immersivo di bellezza Kérastase Society
– Previsioni 3B Meteo 30 Aprile
azn
– Crisi Iran, Hormuz snodo strategico
– Libano, Aoun chiede il cessate il fuoco
– Spari al 25 Aprile a Roma, confessa il 21enne fermato
– A Londra attacco a Golders Green
– Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile
– Affitti studenti, prezzi in forte crescita
– Alla Milano Design Week il concept immersivo di bellezza Kérastase Society
– Previsioni 3B Meteo 30 Aprile
azn
© Riproduzione riservata