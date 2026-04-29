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Tg Sport – 29/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions League: il Psg vince 5-4 contro il Bayern
– Inter: Dimarco, piano blindatura fino al 2028
– Juventus: pressing per Bernardo Silva, il sogno europeo
– Milan: caccia a Gila e Goretzka per la prossima stagione
– Aia: respinto il ricorso di Zappi, confermata l’inibizione
– Atletica: Jacobs torna a Savona, punta all’oro di Birmingham
– Ferrari, il nuovo pacchetto aerodinamico per Miami
– Mondiali 2026, rivoluzione regolamento: doppio reset dei cartellini
azn

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