Amiloidosi cardiaca, focus su diagnosi precoce e innovazione agli Stati Generali

ROMA (ITALPRESS) – Diagnosi precoce, innovazione, modelli di presa in carico strutturati per una gestione della patologia centrata sul paziente. Questo l’obiettivo degli Stati Generali dell’Amiloidosi Cardiaca, che si sono tenuti alla Sala Zuccari del Senato. L’evento è promosso su iniziativa della senatrice Elena Murelli, membro della 10^ Commissione e presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari. L’evento, tenuto presso la Sala Zuccari del Senato, è stato realizzato con il contributo non condizionante di Bayer Italia, per una gestione della patologia al passo con i tempi.

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