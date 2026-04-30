Cotana “Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello degli edifici storici è un settore dove non è facile fare efficienza energetica, ma è un dovere anche per la custodia di questo patrimonio che caratterizza il nostro territorio che è da salvaguardare. Sappiamo bene che ormai l’energia è un bene preziosissimo e anche caro, è un argomento oggetto di crisi politiche internazionali, quindi fare efficienza e non sprecare energia è un dovere di tutti, un’esigenza per mantenere anche la sostenibilità economica di molti edifici storici con le tecnologie che Rse sa mettere in campo”. Così Franco Cotana, Amministratore Delegato RSE, in occasione del convegno “Sviluppo sostenibile applicato agli edifici storici in ambito pubblico”, organizzato da RSE e dalla Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. “La ricostruzione non deve essere un restauro ma deve essere di qualità, questo cratere è diventato quasi un laboratorio che deve coniugare una ricostruzione rapida ma, appunto, di qualità. Infatti, oggi consolidiamo” l’esperienza con la struttura del Commissario per la ricostruzione “per fornire quel supporto tecnico e scientifico attraverso l’elaborazione di linee guida e mostriamo anche i risultati di 30 edifici storici che sono stati monitorati”, aggiunge.

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